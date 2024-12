Indústria siderúrgica levará mais tempo para se descarbonizar, diz presidente da Vale

"Isso vai acontecer (a descarbonização), mas levará mais tempo", disse ele a repórteres, na Bolsa de Valores de Nova York, após encontro anual com investidores da empresa.

Produtores de aço ao redor do mundo têm sido pressionados por custos maiores devido a altas taxas de juros e preços mais baixos do aço, devido a uma economia vacilante da China. Pimenta disse que eles estão buscando principalmente permanecer lucrativos no momento, preferindo matérias-primas mais baratas.

A Vale tem se manifestado sobre a produção de minério de ferro de alta qualidade que resulta em menores emissões de carbono, mas o preço é uma grande questão atualmente, disse o presidente.

"Os clientes da indústria automobilística, por exemplo, ainda não estão dispostos a pagar por produtos com menor emissão de carbono", disse ele.

Pimenta ressaltou ser importante que a Vale tenha uma estratégia que se adapte às condições de mercado, caso os compradores peçam produtos mais baratos e não materiais de alta qualidade, por causa da lucratividade.

"Temos flexibilidade para operar de forma diferente", ponderou o executivo.