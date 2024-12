Relator da reforma tributária no Senado quer apresentar relatório na quarta-feira

BRASÍLIA (Reuters) - O relator da reforma tributária sobre o consumo no Senado, senador Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou nesta terça-feira que está trabalhando para apresentar seu relatório sobre o primeiro projeto de regulamentação à Comissão de Constituição e Justiça da Casa na sessão de quarta-feira.

"Nós estamos no esforço para que o relatório seja entregue amanhã, mas ainda temos algumas questões a serem superadas até o dia de manhã", disse Braga em entrevista a jornalistas no Ministério da Fazenda, após reunião com o ministro da pasta, Fernando Haddad.

O relator não citou quais são os pontos a serem resolvidos para não criar "especulações", mas disse que várias questões já foram superadas.