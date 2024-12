Tesouro não vê sentido em recomprar títulos públicos, diz subsecretário

SÃO PAULO (Reuters) - O subsecretário da Dívida Pública do Tesouro, Otavio Ladeira, afirmou nesta terça-feira que, apesar da disparada das taxas futuras de juros de longo prazo nos últimos dias, o órgão não vê sentido em intervir no mercado com a recompra de títulos públicos.

"Não vimos e não estamos vendo nenhum momento em que faz sentido haver recompra de títulos públicos", comentou Ladeira, durante coletiva de imprensa em Brasília sobre o resultado primário do governo central em outubro.

Questionado sobre a possibilidade de atuações conjuntas entre o Banco Central e o Tesouro, já que além das taxas futuras o dólar também disparou nos últimos dias, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, também foi cauteloso.