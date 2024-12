Vale conclui projeto de expansão da mina Voisey's Bay, no Canadá

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale disse nesta terça-feira que concluiu a construção e o comissionamento do projeto de expansão da mina Voisey’s Bay (VBME), no Canadá, com transição de mina a céu aberto para lavra subterrânea.

A capacidade de produção do projeto é de cerca de 45 mil toneladas por ano (ktpa) de níquel, com mais 20 ktpa de cobre e 2,6 ktpa de cobalto como subprodutos, e a plena capacidade de produção é esperada para o segundo semestre de 2026.

"A conclusão do projeto também representa um marco crucial para aumentar a competitividade de nossas operações no Canadá e contribuirá para a redução dos custos unitários no segmento de negócios de níquel", disse a mineradora, em comunicado.