Vale prevê produzir 325-335 mi t de minério de ferro em 2025, ante 328 mi t em 2024

A estimativa de produção para este ano ficou dentro do intervalo previsto para 2024, que era de 323 milhões a 330 milhões de toneladas, em sua última atualização anunciada em setembro.

A mineradora também estimou que a produção de minério de ferro atingirá a faixa de 340 milhões a 360 milhões de toneladas em 2026, e ficará em cerca de 360 milhões em 2030.

Em separado, a empresa informou que iniciou o comissionamento do projeto de maximização de Capanema, que visa adicionar aproximadamente capacidade de 15 milhões de toneladas por ano de minério de ferro no complexo Mariana, em Minas Gerais.

Já do lado dos desembolsos, a companhia prevê investimentos de 3,5 bilhões a 4 bilhões de dólares em soluções de minério de ferro em 2025 e nos anos seguintes, enquanto calcula aportes de 3,7 bilhões de dólares no ano que vem em atividades relacionadas com os rompimentos de barragens em Mariana e Brumadinho ocorridos em 2015 e 2019, respectivamente.

Segundo a Vale, considerando os próximos anos, 2025 será o período com o maior aporte previsto com as atividades relacionadas aos colapsos de barragens, que incluem descaracterização de estruturas, desembolsos previstos a partir de acordos de reparação e compensação e despesas incorridas.

Os aportes relacionados às barragens devem recuar para 2,6 bilhões de dólares em 2026, seguido por 1,6 bilhão de dólares em 2027, 1,3 bilhão em 2028, além de 700 milhões de dólares em 2029 e em 2030.