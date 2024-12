Vale prevê produzir entre 325 mi e 335 mi t de minério de ferro em 2025

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) -A Vale prevê produzir entre 325 milhões e 335 milhões de toneladas de minério de ferro no próximo ano, ante aproximadamente 328 milhões em 2024, segundo fato relevante publicado pela companhia nesta terça-feira, antes do evento anual da mineradora com investidores em Nova York.

A estimativa para este ano ficou dentro do intervalo de produção previsto para 2024, que era de 323 milhões a 330 milhões de toneladas, em sua última atualização anunciada em setembro.

A mineradora também estimou que a produção de minério de ferro atingirá a faixa de 340 milhões a 360 milhões de toneladas em 2026, e ficará em cerca de 360 milhões em 2030.