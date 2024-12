Atividade do setor de serviços dos EUA desacelera em novembro, mostra ISM

WASHINGTON (Reuters) - A atividade do setor de serviços dos Estados Unidos desacelerou em novembro após registrar grandes ganhos nos últimos meses, mas permaneceu acima dos níveis compatíveis com um crescimento econômico sólido no quarto trimestre.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta quarta-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor não manufatureiro caiu para 52,1 no mês passado, depois de ter subido para 56,0 em outubro, que foi o nível mais alto desde agosto de 2022. Economistas consultados pela Reuters previam uma leitura de 55,5.

Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia. O ISM considera que leituras do PMI acima de 49 ao longo do tempo indicam expansão da economia como um todo.