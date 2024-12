BlackRock aposta em ações impulsionadas por IA, mas dívida dos EUA ameaça perspectiva em 2025

Por Davide Barbuscia

NOVA IORQUE (Reuters) - A BlackRock espera que o boom da inteligência artificial (IA) continue a impulsionar as ações nos EUA no próximo ano e a apoiar o crescimento econômico de forma mais ampla, embora o aumento dos níveis de dívida do governo norte-americano possa ameaçar as previsões otimistas para 2025.

As inovações em tecnologia de IA provavelmente beneficiarão mais as ações dos EUA do que de suas concorrentes europeias, enquanto os mercados privados desempenharão cada vez mais um papel fundamental no financiamento de infraestrutura relacionada à inteligência artificial, disse nesta quarta-feira o BlackRock Investment Institute, um braço de pesquisa do maior gestor de ativos do mundo.