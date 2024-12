Embraer assina contratos que totalizam R$249 mi para desenvolvimento e entrega de radares

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer informou nesta quarta-feira que assinou dois contratos, um com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para prosseguir com o desenvolvimento de um radar multimissão, e outro com o Exército brasileiro, para a entrega de uma unidade de radar de vigilância.

O contrato com o Exército pelo radar SABER M200 Vigilante, já na configuração de série, é de 102 milhões de reais, enquanto o acordo com a Finep envolvendo o radar SABER M200 Multimissão totaliza 147 milhões de reais, afirmou a fabricante de aeronaves em comunicados separados.