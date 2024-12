Ibovespa mostra fraqueza na abertura com investidor reticente

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava fraqueza nos primeiros negócios desta quarta-feira, com agentes financeiros ainda reticentes com apostas relevantes, uma vez que ainda veem um ambiente complicado para as ações brasileiras no próximo ano, enquanto Suzano era destaque positivo após "upgrade" do Morgan Stanley.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,15%, a 125.950,98 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de dezembro, perdia 0,01%.

(Por Paula Arend Laier)