Ibovespa oscila pouco com investidor ainda reticente; CSN sobe

Preocupações com o cenário fiscal e a inflação no país continuam minando a confiança de investidores no mercado brasileiro, que ainda veem um cenário externo menos favorável a países emergentes - grupo no qual o Brasil está inserido - após a vitória republicana nas eleições de novembro.

"Por enquanto, o mercado brasileiro encontra dificuldades em uma recuperação", afirmaram analistas do Itaú BBA.

"Os impactos das quedas da última semana ainda estão presentes. Possibilidade de uma reviravolta existe, mas ainda não é cenário. Momento é acompanhar com cautela e entender que o sentimento de desconfiança segue no mercado", afirmaram no relatório Diário do Grafista enviado a clientes.

DESTAQUES

- SUZANO ON tinha elevação de 2,24%, endossada por relatório de analistas do Morgan Stanley elevando a recomendação das ações a "overweight" ante "equalweight", bem como preço-alvo dos papéis de 62 para 83 reais, destacando a dissipação do "overhang" relacionado a M&A envolvendo maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo.

- CSN ON avançava 1,75% após a companhia afirmar que "não está mais engajada" no processo de aquisição da Intercement depois que a cimenteira fez um pedido de recuperação judicial em São Paulo e após meses de negociações exclusivas com a empresa. A CSN disse que "seguirá analisando outras oportunidades no segmento de cimentos".