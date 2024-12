Índices da China recuam após PMI de serviços e com temores de guerra comercial

Em Hong Kong, o Índice Hang Seng enfraqueceu 0,02%.

A atividade de serviços da China se expandiu em um ritmo mais lento em novembro, com o Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global caindo para 51,5, de 52,0 em outubro, à medida que a economia se posiciona para um período de mais tarifas dos EUA sob um segundo governo de Donald Trump.

O sentimento também ficou piorou depois que Pequim proibiu a exportação para os EUA de minerais essenciais com aplicações militares generalizadas, o que elevou as tensões comerciais no dia seguinte à mais recente repressão de Washington ao setor de chips da China.

"Essa nova investida intensifica os temores de desacoplamento econômico, já que a iminente barragem tarifária dos EUA paira sobre as economias asiáticas voltadas para a exportação", disse Stephen Innes, diretor administrativo da SPI Asset Management.

As repercussões das medidas de retaliação podem distorcer significativamente as cadeias de suprimentos, com os setores de semicondutores e tecnologia diretamente na mira, acrescentou Innes.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,1%, a 39.276 pontos.