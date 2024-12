Setor de serviços do Brasil perde força em novembro com fraqueza de novos negócios, mostra PMI

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - O setor de serviços no Brasil perdeu força em novembro com um crescimento mais fraco da produção e de novos negócios, afetando a criação de empregos, de acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Brasil, compilado pela S&P Global, caiu a 53,6 em novembro, de 56,2 em outubro, mas ainda permaneceu acima da marca de 50 que separa crescimento de contração pelo 14º mês seguido.