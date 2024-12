Dólar cai para perto dos R$6,00 após Câmara aprovar urgência para pacote fiscal

“Apesar do avanço nos projetos, o calendário apertado e a complexidade política ainda levantam dúvidas sobre o cumprimento das metas fiscais do governo até o fim do ano”, acrescentou.

As dúvidas persistentes em torno da questão fiscal acabaram por reconduzir o dólar para acima dos 6,00 reais -- visto atualmente como um nível de referência técnica para as negociações.

No exterior, o dólar seguia em queda ante quase todas as demais divisas negociadas globalmente -- o won da Coreia do Sul era a exceção. Às 17h10, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,56%, a 105,740.

No fim da manhã o Banco Central vendeu todos os 15.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão para rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025.