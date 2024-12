Dólar recua mais de 1% com fraqueza externa e otimismo por tramitação do pacote fiscal

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 1,37%, a 5,979 reais na venda.

Nesta sessão, a moeda norte-americana recuava amplamente nos mercados globais, com investidores reagindo a novos dados que evidenciaram uma desaceleração gradual da economia dos EUA, o que permite um maior afrouxamento monetário pelo Federal Reserve no próximo ano.

O governo norte-americano informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 9.000, para 224.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 30 de novembro, de 215.000 pedidos na semana anterior e acima da projeção em pesquisa da Reuters com economistas de 215.000.

O resultado veio em linha com números da véspera que também afastaram a percepção de robustez da maior economia do mundo, com destaque para uma menor criação de vagas no setor privado do que o esperado por analistas, levantando novamente a perspectiva de cortes contínuos na taxa de juros pelo banco central dos EUA.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,46%, a 105,850.

As atenções se voltarão na sexta-feira à divulgação do relatório de emprego de novembro, com a expectativa de criação de 200.000 postos de trabalho no mês.