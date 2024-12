Economia da Alemanha deve crescer apenas 0,1% em 2025, diz instituto

BERLIM (Reuters) - A economia da Alemanha crescerá apenas 0,1% no próximo ano, após dois anos consecutivos de contração, de acordo com as previsões do Instituto Econômico Alemão (IW, na sigla em alemão), vistas com exclusividade pela Reuters nesta quinta-feira.

A estabilidade no setor de serviços será apenas suficiente para compensar os contínuos declínios nos setores industrial e de construção, de acordo com o IW, um instituto econômico próximo aos empregadores.

"Não se trata mais apenas de uma desaceleração cíclica, mas de uma grave crise estrutural", disse o economista-chefe do IW, Michael Groemling.