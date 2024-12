Eletrobras e União abandonam conversa sobre CDE e avançam em nuclear e direito a voto

Segundo uma fonte com conhecimento das negociações, o conselho da companhia deve ser ampliado de 9 para 11 cadeiras, com três reservadas para indicações do governo federal. Atualmente, a União tem apenas um conselheiro.

Também foram colocadas novas condições para assuntos ligados à área nuclear, da qual a Eletrobras pretende sair.

Para que a Eletrobras possa desinvestir da participação na estatal Eletronuclear, empresa e governo coordenariam um processo para buscar um novo acionista.

Ao mesmo tempo, a Eletrobras se manteria como garantidora de financiamentos contratados em favor da Eletronuclear antes de sua privatização, um montante que soma 6 bilhões de reais.

As partes também negociariam uma revisão do acordo de acionistas para desobrigar a Eletrobras de aportar recursos no projeto nuclear Angra 3, caso o governo decida seguir com a construção da usina.

A Eletrobras ressaltou que, se for concluída a negociação, deverá ser elaborado um termo de conciliação que ainda precisará ser aprovado pelos acionistas da companhia por meio de assembleia geral extraordinária, na qual União e acionistas relacionados ao governo deverão se abster da votação.