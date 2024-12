Governo de MS fará ajustes e espera leilão da Rota da Celulose no 1º tri de 2025

SÃO PAULO (Reuters) - O governo do Mato Grosso do Sul informou nesta quinta-feira que espera que o leilão da chamada Rota da Celulose ocorra no primeiro trimestre de 2025, após adiamento do certame que estava previsto para ocorrer no início deste mês.

O adiamento "foi um movimento natural do próprio mercado, em um cenário que não contribuiu devido taxas de juros bastante elevadas, e toda conjuntura em relação aos aspectos macroeconômicos do país", disse a secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), Eliane Detoni, em comunicado do governo estadual.

A secretária também citou o acúmulo de leilões de infraestrutura rodoviária neste final de ano.