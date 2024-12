Índices caem pressionados por ações da UnitedHealth e tecnologia, antes de dados de empregos dos EUA

As ações da UnitedHealth caíram 5,2% e foram as que mais pressionaram os índices Dow Jones e S&P 500, enquanto o índice de saúde do S&P 500 caiu 1,1%. Os papéis da Cigna recuaram 2,3%, enquanto a Molina Healthcare perdeu 3,2%.

As seguradoras de saúde estão reavaliando os riscos para seus principais executivos no dia seguinte ao assassinato do presidente-executivo da UnitedHealthcare, Brian Thompson, em Manhattan. A UnitedHealthcare faz parte do UnitedHealth Group.

Analistas acreditam que o relatório de emprego de sexta-feira mostrará que as vagas de trabalho fora do setor agrícola aumentaram em 200.000 empregos em novembro, segundo uma pesquisa da Reuters. Em outubro, as vagas subiram 12.000, o menor aumento desde dezembro de 2020.

Dados divulgados mais cedo mostraram que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou ligeiramente na semana passada.

O Dow Jones caiu 0,55%, para 44.765,71 pontos. O S&P 500 perdeu 0,19%, para 6.075,11 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq cedeu 0,18%, para 19.700,26 pontos.

Os mercados estão precificando uma chance de cerca de 70% de um corte de 0,25 ponto nos juros este mês.