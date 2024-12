Log CP prevê lucro de até R$450 mi em 2025; anuncia dividendos de R$150 mi

(Reuters) - A Log Commercial Properties, que desenvolve, loca e administra galpões logísticos, informou nesta quinta-feira que espera um lucro líquido entre 350 milhões e 450 milhões de reais em 2025, como resultado do desenvolvimento de novos ativos.

A companhia também anunciou o pagamento de dividendos intermediários no montante de 150 milhões de reais referente ao exercício de 2024, conforme aprovado por seu conselho de administração, e informou que decidiu adotar uma prática de distribuição trimestral de dividendos no próximo ano, de modo que o montante a ser distribuído seja o equivalente a 50% do lucro líquido do período.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)