PPSA ofertará 78 mi barris de petróleo da União em junho de 2025

"A nossa produção não para de crescer", adicionou ele, reiterando que a PPSA terá leilões anuais.

O certame do próximo ano incluirá ainda a produção da União nos campos de Búzios, Sépia, Itapu e Norte de Carcará, segundo a PPSA, responsável por comercializar o petróleo da União produzido a partir dos contratos de partilha de produção em campos do pré-sal.

No leilão deste ano, realizado em julho e considerado o mais competitivo já realizado, a PPSA arrecadou 17 bilhões de reais com a comercialização de 37,5 milhões de barris de petróleo da União do pré-sal, com lances vencedores da Petrobras e das chinesas CNOOC e PetroChina.

Awad, porém, preferiu não fazer previsões sobre o montante que a PPSA prevê arrecadar com o próximo certame, o que dependerá de diversos fatores, incluindo o valor do contrato de referência global do petróleo Brent.

O maior volume de cargas virá do campo de Mero, com a oferta de 51,5 milhões de barris a serem comercializados em 12 meses, seguido por Norte de Carcará, com a oferta de 12 milhões de barris da União em 18 meses, segundo dados da PPSA. Norte de Carcará deverá entrar em operação em 2025.

Os lotes Itapu (6,5 milhões) e de Sépia (4,5 milhões) também terão prazos de 18 meses, enquanto Búzios (3,5 milhões), 12 meses.