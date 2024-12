Presidente da Comissão Europeia chega ao Uruguai para finalizar acordo com Mercosul apesar de oposição da França

O acordo UE-Mercosul, que levou 20 anos para ser elaborado e causou profunda divisão na Europa, onde agricultores e a França têm sido as vozes mais altas na oposição, criaria uma das maiores parcerias comerciais do mundo e turbinaria o fluxo de carne bovina e grãos.

"A linha de chegada do acordo UE-Mercosul está no horizonte. Vamos trabalhar, vamos cruzá-la. A maior parceria de comércio e investimento que o mundo já viu. Ambas as regiões serão beneficiadas", disse von der Leyen em uma publicação no X.

Também em publicação no X, o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, deu as boas-vindas a Von der Leyen à região e afirmou que "Mercosul e União Europeia nunca estiveram tão próximos".

"A integração dos nossos mercados e a reafirmação dos nossos compromissos democráticos nos fará chegar mais longe juntos!", escreveu.

O Mercosul, que inclui as potências agrícolas Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, está reunido para uma cúpula em Montevidéu nesta semana, com os negociadores esperando que o acordo comercial seja anunciado, apesar de vários alertas falsos no passado, incluindo um acordo assinado em 2019 que não foi ratificado pelas nações da Europa.

Quatro fontes sul-americanas e europeias envolvidas nas negociações disseram que o acordo foi fechado e seria anunciado na sexta-feira pelos líderes do Mercosul e von der Leyen, agora que ambos os lados acertaram os detalhes finais sobre questões ambientais e compras governamentais.