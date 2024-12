Shell e Equinor formam joint venture de petróleo e gás no Mar do Norte do Reino Unido

"A nova empresa (...) proporcionará um futuro sustentável de longo prazo para campos e plataformas individuais de petróleo e gás, ajudando a prolongar a vida útil desse setor crucial para o benefício do Reino Unido", disseram a Shell e a Equinor em um comunicado.

A expectativa é de que a produção combinada aumente para 200.000-220.000 barris de óleo equivalente por dia (boed) nos próximos cinco anos -- ante mais de 140.000 em 2025 --, conforme a entrada em operação de novos projetos, incluindo o gigantesco desenvolvimento de petróleo Rosebank, disse à Reuters Philippe Mathieu, chefe de produção internacional de petróleo e gás da Equinor.

A Shell foi pioneira no Mar do Norte, produzindo gás no campo de Leman em 1968, três anos antes de descobrir o campo petrolífero de Brent, que se tornou um dos campos mais importantes da bacia, homônimo da referência global de petróleo.

A nova empresa seria a maior produtora independente do Mar do Norte britânico, mas não há intenção de realizar uma oferta pública inicial de ações, disse a repórteres Zoe Yujnovich, diretora de Upstream da Shell, acrescentando que a JV emitirá sua própria dívida.

Empresas petrolíferas têm deixado gradualmente a bacia britânica do Mar do Norte nas últimas décadas, com a produção caindo de um pico de 4,4 milhões de boed no início do milênio para cerca de 1,3 milhão de boed atualmente.

A imposição de um imposto sobre lucros extraordinários pelo governo britânico aos produtores do Mar do Norte, após um aumento nos custos de energia em 2022, pressionou-os ainda mais a reduzir os investimentos e a sair da bacia.