STOXX 600 sobe à medida que investidores ignoram instabilidade política na França

Por Joao Manuel Vicente Mauricio

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa se mantinha próximo à máxima de um mês nesta quinta-feira, com os investidores ignorando as preocupações com a instabilidade política na França, depois que os parlamentares votaram para derrubar o governo do primeiro-ministro, Michel Barnier.

O índice STOXX 600 subia 0,31%, a 519,07 pontos, ampliando os ganhos pela sexta sessão consecutiva. O índice francês CAC 40 avançava 0,37%, tendo atingido a máxima de três semanas em um determinado momento.