Tarcísio diz que estava errado na oposição a câmeras corporais em meio a aumento da violência policial em SP

"Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa e tentar trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia", acrescentou.

O governador, aliado de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu padrinho político, defendeu ainda "punição exemplar para esses que transgridem".

"Houve o pedido pela corregedoria da prisão preventiva do elemento, do soldado que atirou aquela pessoa da ponte, que é uma coisa inaceitável, e já foi conduzida a prisão, está no presídio militar. Vai ficar preso e vai ser expulso da corporação, não tenha dúvida disso", garantiu.

Também recentemente, uma pessoa foi morta após ser atingida pelas costas por tiros disparados por um policial militar à paisana enquanto tentava fugir de um supermercado com produtos furtados.

Em outro episódio, um estudante de medicina desarmado e sem camisa foi baleado e morto por um PM em meio ao atendimento de uma ocorrência de desentendimento na Vila Mariana, bairro próximo à Avenida Paulista.

Antes da declaração desta quinta, Tarcísio era um crítico das câmeras na farda dos policiais, afirmando que os criminosos é que deveriam ser monitorados, não os policiais, e que esses equipamentos inibiriam a ação dos agentes de segurança pública.