Ações da Meta tocam pico após tribunal dos EUA manter lei que obriga venda do TikTok

Por Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) - As ações da Meta, proprietária do Facebook, atingiram uma máxima recorde nesta sexta-feira, depois que um tribunal de apelações dos Estados Unidos manteve uma lei que exige que a chinesa ByteDance venda as operações do TikTok no país até o início do próximo ano ou enfrente uma proibição.

A decisão é um problema para a ByteDance, cujo popular aplicativo é usado por 170 milhões de norte-americanos.