Acordo Mercosul-UE impulsionará PIB do Brasil em 0,34% em 2044, estima governo

O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ressaltou que o acordo recebeu apoio das confederações nacionais da indústria, comércio, e agricultura e destacou que o tratado abre grandes oportunidades para os setores e para a economia nacional no geral.

"Estamos falando de 27 países da União Europeia, dos mais ricos do mundo, então muitas oportunidades. Isso pode ajudar a fazer o PIB do Brasil crescer mais, as exportações brasileiras crescerem mais, a renda e o emprego crescer mais e derrubar a inflação, ajudar também a reduzir a inflação. Então, uma agenda extremamente positiva", disse em entrevista a jornalistas em Brasília.

Em documento divulgado à imprensa, o governo também estimou, sem detalhar, que o acordo terá um impacto de 2,65% sobre as exportações totais (52,1 bilhões de reais) e de 2,46% sobre as importações (42,1 bilhões de reais), também em 2044.

Citando um estudo prévio, Alckmin afirmou que o acordo pode impulsionar as exportações para a UE em cerca de 6,7% na agricultura, 14,8% nos serviços e 26,6% na indústria de transformação.

Também estão sendo previstos para o mesmo horizonte um aumento de 0,76% nos investimentos no país e uma redução de 0,56% no nível de preços ao consumidor, além de um aumento de 0,42% nos salários reais, segundo o governo.

O acordo foi anunciado nesta sexta-feira em Montevidéu pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os presidentes dos quatro membros do Mercosul -- Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, depois de 25 anos de negociações, o que, segundo o vice-presidente, poderia não ser possível sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas negociações.