Acordo Mercosul-UE inclui termos que protegem setor automotivo do Brasil, diz governo

Detalhes específicos sobre os critérios a serem usados para definir se importações de veículos da Europa prejudicarão a indústria automotiva nacional não foram divulgados de imediato. Mas o governo federal afirmou que a avaliação levará em conta parâmetros como o nível de emprego, volumes de venda e produção, capacidade instalada e grau de ocupação da capacidade do setor automotivo.

"Esta salvaguarda de investimentos automotivos é mais facilmente acionável do que a salvaguarda geral prevista no acordo", afirmou o governo federal.

Procurada, a associação de montadoras instaladas no Brasil, Anfavea, afirmou que apoia "acordos bilaterais e multilaterais que fomentem um ambiente de maior competitividade para a indústria nacional... (o que) parece ser o caso deste acordo".

A Anfavea acrescentou que o setor se aprofundará nos detalhes quanto aos termos do acordo nos próximos dias para "ter um julgamento mais apropriado" sobre seus impactos.

Segundo a entidade, atualmente, a cada dois carros importados para o Brasil que veem de fora do Mercosul, um foi produzido na China.

Incluindo o Mercosul, a Argentina é atualmente a maior origem das importações automotivas brasileiras, com parcela acumulada de janeiro ao final de outubro de 48%, segundo dados da Anfavea. A China representou 25% do volume importado no período, ou 93,6 mil veículos.