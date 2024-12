Airbus entrega 84 aviões em novembro

(Reuters) - A Airbus entregou 84 aviões em novembro, com a fabricante de aviões voltando a se aproximar das metas para o final do ano após uma queda em meados do ano.

Fontes do setor disseram à Reuters esta semana que as entregas aumentaram acentuadamente para mais de 80 jatos em novembro, depois que a fabricante de motores CFM e a Airbus chegaram a um acordo na semana passada sobre o fornecimento a curto prazo.

As 643 entregas no acumulado do ano deixam a Airbus com 127 jatos a entregar em dezembro para atingir a meta anual de "cerca de 770", ou 107 entregas para atingir as expectativas mais conservadoras dos analistas, de 750.