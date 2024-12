Dólar fecha semana no valor recorde de R$6,0766, com temor fiscal e exterior

Às 17h07, na B3 o dólar para janeiro -- o mais líquido no Brasil atualmente -- subia 1,42%, aos 6,0955 reais.

Pela manhã o dólar chegou a oscilar no território negativo, abaixo dos 6,00 reais, mas o movimento teve pouco fôlego. Tanto o exterior quanto o cenário doméstico davam motivos para nova alta da moeda norte-americana, segundo operadores.

Lá fora o relatório payroll do Departamento do Trabalho mostrou que a economia dos EUA abriu 227.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, após abertura revisada para cima de 36.000 em outubro. Economistas consultados pela Reuters projetavam criação de 200.000 postos no mês passado.

“O dólar está subindo bem, ganhando dos pares e das moedas emergentes, após um payroll um pouco acima das previsões”, comentou durante a tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.

“Não se descarta um corte de juros (pelo Federal Reserve) em dezembro, mas nas reuniões seguintes o mercado já trabalha com a possibilidade de não haver cortes, o que dá força ao dólar”, acrescentou.

Internamente o dólar foi impulsionado pelo temor de que as propostas do pacote fiscal do governo sejam desidratadas no Congresso, ou nem mesmo tenham o apoio necessário para aprovação. Uma das notícias na imprensa, que circulava pelas mesas, era a de que parlamentares estariam resistentes a mexer no Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago e idosos e a pessoas com deficiência.