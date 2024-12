Lula diz que Mercosul negocia acordos comerciais com Panamá e Emirados Árabes

MONTEVIDÉU (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que, após concluir as negociações para um acordo de livre comércio com a União Europeia, o Mercosul mantém tratativas para pactos comerciais com o Panamá e os Emirados Árabes Unidos.

Em discurso em Montevidéu, durante reunião de cúpula do bloco sul-americano na qual a conclusão das negociações com a UE foi anunciada, Lula disse que durante o encontro foram lançadas as bases para um acordo com o Panamá, e que o Mercosul deve concluir em 2025 um pacto comercial com os Emirados Árabes Unidos.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)