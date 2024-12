Opiniões críticas à economia da China desaparecem da internet antes de reunião de autoridades

Gao disse na terça-feira que os jovens da China estão reduzindo o consumo devido ao alto índice de desemprego, enquanto os gastos entre as pessoas mais velhas têm se estabilizado desde a pandemia da Covid-19.

"Quanto mais jovem for a população de uma província, mais lento será o crescimento do consumo", disse ele em uma conferência para investidores, de acordo com uma transcrição de seu discurso.

Ele falou sobre a "juventude desanimada" e a "meia-idade desencantada" da China e também estimou que o crescimento do PIB da China pode ter sido superestimado em 10 pontos percentuais entre 2021 e 2023.

O discurso de Gao foi compartilhado online e viralizou nas redes sociais, mas o acesso foi bloqueado posteriormente. Os noticiários locais online que haviam publicado seus comentários também não estavam acessíveis.

O Partido Comunista da China exerce um alto grau de controle sobre a mídia nacional e as redes sociais em nome da proteção da estabilidade social e da prevenção da disseminação de rumores e notícias falsas.

Relatórios e discussões públicas sobre o que o partido considera sensível e potencialmente perturbador da ordem social também são rotineiramente removidos da internet, inclusive opiniões críticas à economia e qualquer crítica velada às autoridades.