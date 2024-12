Petróleo cai com temores de excesso de oferta, apesar de extensão do corte de produção da Opep+

Por Laila Kearney

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram mais de 1% nesta sexta-feira, enquanto analistas projetavam um superávit de oferta no ano que vem em meio a uma fraca demanda e apesar de decisão da Opep+ de adiar os aumentos de produção e estender cortes profundos de produção até o final de 2026.

Os futuros do petróleo Brent fecharam a 71,12 dólares o barril, com queda de 0,97 dólar, ou 1,4%. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos fecharam a 67,20 dólares o barril, com queda de 1,10 dólar, ou 1,6%.