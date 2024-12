STF forma maioria para rejeitar pedido da defesa de Bolsonaro por afastamento de Moraes

BRASÍLIA (Reuters) - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria, nesta sexta-feira, para rejeitar pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e manter o magistrado Alexandre de Morares como relator do inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado.

Os ministros acompanharam o voto do relator da ação e presidente do STF, Luís Roberto Barroso, que se manifestou contrariamente ao recurso. Acompanharam-no os ministros Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Dias Toffoli.

O julgamento ocorre no plenário virtual e vai até a próxima sexta-feira.