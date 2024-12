STOXX avança e ações francesas superam pares com expectativa de novo orçamento

Por Joao Manuel Vicente Mauricio e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias registraram ganhos nesta sexta-feira, com as ações francesas marcando a maior alta diária em três semanas conforme investidores incorporavam a possibilidade de aprovação de um novo orçamento apesar da atual incerteza política no país, ao mesmo tempo em que analisavam um relatório de emprego favorável nos EUA.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,18%, a 520,47 pontos, registrando seu sétimo dia consecutivo de ganhos e seu desempenho semanal mais forte em dez.