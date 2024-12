Prefeito de Nova York diz que suspeito de assinar executivo da UnitedHealth foi identificado, informa NY Post

As circunstâncias do ataque sugerem que ele foi premeditado e planejado, disse a polícia, com um vídeo mostrando o atirador ignorando outros pedestres enquanto parecia esperar por Thompson. Ainda não se sabe o motivo do atirador.

A UnitedHealth é a maior seguradora de saúde dos EUA, fornecendo benefícios a dezenas de milhões de norte-americanos, que pagam mais por assistência médica do que qualquer outra pessoa em qualquer outro país.

(Reportagem de Jonathan Landay)