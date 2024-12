China anuncia 1ª mudança na política monetária desde 2010 para estimular o crescimento

As declarações foram feitas em uma leitura oficial de uma reunião das principais autoridades do Partido Comunista, o Politburo, e antes da Conferência Anual de Trabalho Econômico Central nesta semana, para definir as principais metas e intenções para o próximo ano.

Em 2025, as autoridades devem aderir ao "princípio de buscar o progresso mantendo a estabilidade", alavancando o progresso para garantir a estabilidade e impulsionar a inovação, disse a Xinhua.

"Uma política fiscal mais proativa e uma política monetária adequadamente frouxa devem ser implementadas, aprimorando e refinando o conjunto de ferramentas, fortalecendo ajustes anticíclicos extraordinários", disse.

A nova redação da política monetária marca a primeira flexibilização da postura desde o final de 2010, de acordo com os anúncios oficiais sobre as reuniões do Politburo.

O banco central delineou cinco posições de política econômica - "frouxa", "apropriadamente frouxa", "prudente", "apropriadamente apertada" e "apertada" - com flexibilidade em ambos os lados de cada uma.

A China adotou uma política monetária "adequadamente frouxa" após a crise financeira global de 2008, antes de mudar para "prudente" no final de 2010.