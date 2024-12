Consumidores dos EUA esperam inflação mais alta e economia melhor, diz Fed de Nova York

Por Michael S. Derby

(Reuters) - Consumidores norte-americanos estavam se preparando no mês passado para níveis mais altos de inflação nos próximos anos, mesmo tendo reforçado as expectativas de que suas situações financeiras pessoais irão melhorar acentuadamente, informou o Federal Reserve de Nova York nesta segunda-feira.

Os entrevistados na pesquisa do banco regional do Fed sobre as expectativas dos consumidores em novembro veem a inflação daqui a um ano em 3%, em comparação com 2,9% em outubro, enquanto a inflação em três anos é estimada em 2,6%, de 2,5% no mês anterior. A inflação daqui a cinco anos deverá ser de 2,9%, em comparação com 2,8% em outubro.