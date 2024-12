Dólar fecha perto da estabilidade e renova máxima histórica com fiscal e Copom em foco

O mercado recebeu mal a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de rejeitar um recurso apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU) para revisar as regras que havia definido na semana passada para liberar o repasse de emendas parlamentares.

Fontes afirmaram à Reuters que a decisão teria travado o avanço do pacote fiscal na Câmara dos Deputados e ameaçava jogar a votação das medidas na Casa para somente 2025.

A espera pelos dados do IPCA de novembro, na terça-feira, e pela decisão do Copom, na quarta-feira, ainda fizeram com que a moeda norte-americana oscilasse em margens estreitas nesta sessão.

O dólar marcou a cotação máxima da sessão de 6,0898 reais (+0,22%) às 16h26, perto do fechamento, tendo atingida a mínima de 6,03725 reais (-0,65%) às 11h52.

Analistas consultados pelo Banco Central passaram a ver uma inflação acima do teto da meta perseguida pela autarquia -- com centro de 3% e uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo -- este ano e no próximo.

A pesquisa Focus mostrou que os economistas agora preveem altas do IPCA de 4,84% e 4,59% respectivamente em 2024 e 2025, de 4,71% e 4,40% antes.