Ibovespa avança com ajuda da China; Vale sobe forte

A decisão de Pequim sobre política monetária marca a primeira mudança para um afrouxamento desde 2010. De acordo com a mídia estatal do país, citando uma reunião do Politburo, a China também implementará uma política fiscal mais proativa e intensificará os ajustes anticíclicos "não convencionais".

Do lado técnico, análise da equipe do BB Investimentos afirmou que vê o Ibovespa ainda oscilando dentro do canal secundário de baixa que se iniciou no final de agosto, com suporte imediato na faixa dos 124.000 pontos e primeira resistência na máxima da semana, ao redor dos 128.000 pontos.

DESTAQUES

- VALE ON tinha elevação de 3,59%, apoiada pelo movimento dos preços futuros do minério de ferro no exterior na expectativa de mais estímulos na China, o que embalava ações de mineração e siderurgia como um todo na bolsa paulista. CSN MINERAÇÃO ON subia 4,77%, CSN ON valorizava-se 4,66%, USIMINAS PNA ganhava 3,18% e GERDAU PN era negociada com acréscimo de 2,05%.

- PETROBRAS PN avançava 1,26%, acompanhando os preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent, usado como referência pela estatal, era negociado em alta de 1,39%, a 72,11 dólares, também reagindo ao noticiário da China. As cotações do petróleo ainda tinham suporte nas incertezas após rebeldes tomarem a capital da Síria e o presidente Bashar al-Assad fugir para a Rússia.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 1,01%, em sessão positiva para bancos no Ibovespa. BRADESCO PN ganhava 1,3%, BANCO DO BRASIL ON mostrava acréscimo de 0,53% e SANTANDER BRASIL UNIT avançava 0,47%.