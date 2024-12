Impasse com decisão de Dino sobre emendas trava pacote fiscal na Câmara e ameaça jogá-lo para 2025, dizem fontes

Mas os parlamentares querem uma aceleração da liberação desses recursos para melhorar o ambiente na Câmara.

INSUFICIENTE

Um dos vice-líderes do governo na Câmara, o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) admitiu que há risco de o pacote de ajuste não ser votado este ano. Paulo, que é autor de uma PEC mais dura de ajuste fiscal, ainda adicionou um ingrediente nas discussões.

"O Congresso não confia que o pacote é suficiente para reverter a situação fiscal", afirmou.

Uma fonte do Palácio do Planalto disse à Reuters que o governo está ciente dos desafios e trabalha para resolver os impasses. Essa fonte afirmou que os ministros da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Fazenda, Fernando Haddad, se reúnem nesta tarde com líderes partidários da Câmara para discutir o assunto.

Está prevista para terça-feira uma outra rodada de reunião do presidente da Câmara com os líderes da Casa sobre esse e outros temas. Em entrevista ao site UOL publicada nesta segunda, Lira disse que, enquanto o governo não liberar as emendas, não vai indicar o relator das propostas do pacote fiscal.