Inflação na China enfraquece à medida que novos riscos afetam o horizonte

PEQUIM (Reuters) - A inflação ao consumidor da China atingiu o nível mais baixo em cinco meses em novembro uma vez que os preços dos alimentos frescos recuaram, enquanto a deflação nas fábricas persistiu, sugerindo que os recentes esforços de Pequim para sustentar a demanda econômica estão tendo apenas um impacto limitado.

A segunda maior economia do mundo está se preparando para as prováveis novas tarifas de uma segunda Casa Branca de Donald Trump e ainda está lidando com outros problemas, o que sugere que será necessário mais estímulo para sustentar o crescimento frágil .

O índice de preços ao consumidor subiu 0,2% no mês passado em relação ao ano anterior, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas nesta segunda-feira, abaixo do aumento de 0,3% em outubro e da alta de 0,5% prevista em uma pesquisa da Reuters com economistas.