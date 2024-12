Mudança na política monetária pelo Politburo da China impulsiona títulos e ações de Hong Kong

XANGAI/HONG KONG (Reuters) - As ações e os títulos do governo da China avançaram nesta segunda-feira depois que o Politburo mudou sua postura em relação à política monetária, indicando mais afrouxamento está por vir e refletindo as medidas tomadas em crises anteriores.

Os rendimentos de referência de 10 anos caíram cerca de 4 pontos-base ,para 1,922%, um recorde de baixa.

O índice Hang Seng de Hong Kong saltou acima do nível de 20.000 após os anúncios, enquanto as ações de tecnologia subiram 4,3%. Houve ganhos acentuados em setores que vão desde bancos a empresas imobiliárias e de consumo, e os volumes saltaram.