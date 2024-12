Parecer da reforma tributária traz cashback para telefonia e inclusão de armas no Imposto Seletivo

BRASÍLIA (Reuters) - O relator do principal projeto de regulamentação da reforma tributária do consumo no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), apresentou nesta segunda-feira seu parecer com propostas de alterações em alguns pontos já aprovados pela Câmara, como a inclusão de armas e munições no rol de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, sujeitos a uma taxação maior, e a previsão do chamado "cashback" para serviços de telecomunicações.

Apresentado à imprensa pouco antes de sua leitura na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o parecer também previa inicialmente que itens de plástico fossem incluídos no Imposto Seletivo (IS).

O relator apresentou uma errata, no entanto, após o que descreveu como um "pandemônio" no setor, retirando os plásticos da lista de itens com alíquota maior, mas mantendo sua ideia de acrescentar armas e munições ao rol de itens sujeito ao IS.