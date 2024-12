Vendas da BYD em 2024 devem superar Ford e Honda

No mês passado, a participação da BYD no mercado automotivo chinês, que representa mais de 90% de suas vendas totais, era de 17,1%, acima dos 12,5% em 2023, de acordo com dados da associação de montadoras de carros da China, a CPCA.

Em comparação, as duas joint ventures da Volkswagen com a SAIC e o FAW Group obtiveram uma fatia combinada de mercado de 11% de janeiro a novembro, em comparação com 14,2% no ano passado.

Se esse impulso de vendas continuar, a BYD poderá vender mais de 6 milhões de carros nos próximos 12 meses, o que colocará a empresa no mesmo nível dos principais grupos de montadoras do mundo, como General Motors e Stellantis, de acordo com estimativas da Reuters baseadas nas vendas atuais das montadoras.

A empresa chinesa pretende vender entre 5 milhões e 6 milhões de carros em 2025, disseram os analistas do Citi após uma reunião com a administração da montadora. A BYD não respondeu a um pedido de comentário.

De agosto a outubro, a montadora acrescentou cerca de 200 mil veículos em capacidade de produção e contratou 200 mil trabalhadores para a fabricação de automóveis e peças, disse um executivo em novembro.

O número total de funcionários da BYD estava próximo de 1 milhão em setembro, em comparação com cerca de 703.500 no final de 2023.