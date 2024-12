Yduqs faz acordo para comprar faculdade de medicina no Maranhão

SÃO PAULO (Reuters) - A Yduqs anunciou nesta segunda-feira a compra da Edufor, que mantém escolas de medicina em São Luiz, por 145 milhões de reais em dinheiro, dos quais 72,5 milhões à vista, segundo fato relevante ao mercado.

A companhia afirmou que a Edufor oferece 13 cursos superiores, com 118 vagas de medicina.

Com o negócio, a Yduqs passa a ter cursos de medicina em 18 localidades, com um total de 2.044 vagas anuais autorizadas, das quais 208 no Maranhão.