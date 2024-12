Boeing retoma produção de 737 MAX um mês após fim de greve nos EUA

A produção foi retomada na sexta-feira, disse uma das fontes. A Boeing não quis comentar.

O chefe da agência norte-americana de aviação (FAA), Mike Whitaker, disse à Reuters na quinta-feira que a Boeing ainda não havia retomado a produção do 737 MAX, mas planejava fazê-lo no final deste mês.

Os planos da empresa de aumentar a produção do 737 MAX para a meta de 56 aviões por mês foram prejudicados por uma série de contratempos, incluindo duas quedas que mataram centenas de pessoas, pandemia, problemas na cadeia de suprimentos, preocupações com a segurança da produção e aumento da fiscalização do governo sobre a empresa, além da greve.

A FAA limitou em janeiro a empresa a produzir apenas 38 aviões 737 MAX por mês, depois que um painel de porta sem quatro parafusos se desprendeu em pleno voo de uma aeronave 737 MAX 9 operada pela Alaska Airlines, expondo sérios problemas de segurança nos produtos da Boeing.

Na semana passada, Whitaker se recusou a dizer quando achava que a FAA permitirá uma elevação da produção da Boeing, mas disse que ficaria surpreso se isso ocorresse num intervalo menor que vários meses antes que a empresa fique perto do máximo de 38 unidades mensais.

Os analistas da Jefferies esperam que a Boeing produza uma média de 29 aviões 737 MAX por mês em 2025, disseram eles em uma nota aos clientes no domingo.