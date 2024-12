CEO da Petrobras vê possibilidade de plataforma para Sergipe antes de 2030

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A primeira plataforma do tipo FPSO da Petrobras para Sergipe Águas Profundas (Seap), na Bacia de Sergipe-Alagoas, pode começar a operar antes de 2030, afirmou a presidente da petroleira, Magda Chambriard, durante evento no Rio de Janeiro.

Segundo ela, o projeto é estratégico para o Nordeste e o Brasil, para a produção de gás e petróleo.

"A gente no Seap prevê uma licitação de uma unidade firme para Seap 2 com previsão de operação até 2030, a gente fala com 2030 (no horizonte), mas todo dia a gente aperta a Renata (Baruzzi, diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras), mas muito provavelmente vai ser antes", disse Chambriard.