Importação de minério de ferro pela China cai em novembro com expectativa de demanda sazonal fraca

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - As importações de minério de ferro da China em novembro caíram 1,91% em relação a outubro, mostraram dados alfandegários nesta terça-feira, com desaceleração dos embarques antes da temporada de baixa demanda por aço, quando o clima mais frio interrompe os trabalhos de construção no norte do país.

O maior consumidor de minério de ferro do mundo importou 101,86 milhões de toneladas do ingrediente de fabricação de aço no mês passado, segundo dados da Administração Geral de Alfândega do país. O volume caiu em relação às 103,84 milhões de toneladas de outubro e frente às 102,74 milhões de toneladas de novembro de 2023.