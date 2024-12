Indústria de veículos elétricos critica projeto de lei que adia descarbonização de ônibus em SP

Segundo a entidade, o PL 825 de Leite "não resiste aos fatos", uma vez que a indústria de ônibus elétricos no Brasil tem atualmente uma capacidade de produção de até 10 mil veículos por ano.

O dado se refere apenas às empresas associadas da ABVE, sem incluir grandes montadoras já estabelecidas no país - como Mercedes-Benz, Scania e Volvo - que estão começando a ingressar no mercado nacional com modelos elétricos.

Segundo a ABVE, a cidade de São Paulo tem a maior frota de ônibus do Ocidente e uma das maiores do mundo, com cerca de 13 mil veículos, atrás das chinesas Shenzen e Pequim.

A entidade afirma que o Brasil já tem quase 700 ônibus elétricos em circulação, dos quais cerca de 500 estão na capital paulista. Os principais fornecedores de ônibus a bateria da cidade são a brasileira Eletra e a chinesa BYD, associadas da ABVE, disse a associação.

A entidade também criticou dispositivo no texto que permite que as operadoras dos ônibus coletivos da cidade comprem créditos de carbono como forma de cumprir metas ambientais.

"A Lei 16.802 não visa apenas atender a uma planilha de créditos e débitos de carbono, e sim dotar a cidade de São Paulo de uma frota de ônibus de poluição zero, propiciando benefícios reais, e não meramente contábeis, à saúde dos paulistanos, ao controle das emissões e à qualidade do transporte municipal", afirmou a entidade.